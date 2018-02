पायलट को देखते ही हुआ प्यार, प्रपोज किया तो पति ने पकड़ा, उसके बाद...

खास बातें एक लड़के का पायलट को प्रपोज करना भारी पड़ गया. उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसे प्रपोज कर दिया. पायलट के पति ने पकड़ा तो पूछा- तु्म्हारी कोई बहन है क्या?

इंग्लिश में कहा जाता है 'Love Is In The Air' लेकिन हवा में पायलट से प्यार हो जाए तो क्या हो. वेलेंटाइन वीक चल रहा है. सभी अपने पार्टनर्स के साथ प्यार का हफ्ता मना रहे हैं. लेकिन एक ऐसा वाक्या हुआ जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. एक लड़के का पायलट को प्रपोज करना भारी पड़ गया. लड़के को डच पायलट से प्यार हुआ और उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसे प्रपोज कर दिया. जिसके बाद जो हुआ उसने लड़के का दिल तोड़ दिया.एसर अक्सन नाम की पायलट की फोटो देखकर साहिर खान के नाम के यूजर ने प्रपोज कर दिया. उन्होंने लिखा- ''क्या मुझसे शादी करोगी? वादा करता हूं कि मैं मरने तक तुम्हारे साथ रहूंगा. हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा. तुम्हें खुश रखने के लिए खूब पैसा कमाऊंगा. पूरी दुनिया में तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो. मुझसे शादी कर लो.'' जिसके बाद जो हुआ उसके बाद लड़के का दिल टूट गया.ये मैसेज पायलट एसर अक्सन ने नहीं बल्कि उनके पति ने पढ़ लिया. जिसके बाद उन्होंने लिखा- बहुत प्रेरणादायक.

ये मैसेज पढ़कर ही साहिर के होश उड़ गए. जिसके बाद उसने लिखा- 'हे भगवान, मुझे माफ करना. तुम बहुत खुशकिसमत हो.' जिसके बाद एसर अक्सन को टैग करके लिखा- 'क्या तुम्हारे कोई बहन है.'जिसके बाद जैसे ही एसर ने मैसेज पढ़े तो उनकी हंसी नहीं रुक पाई और उन्होंने लिखा- साहिर खान मेरे पति तुम्हारी मदद कर देंगे. ये बहुत हिलेरियस था.