पूरे देश के लिए 'माही डिस्काउंट' मांगने वाले शख्स को Zomato ने दिया ऐसा जवाब कि...

हालांकि ये ऑफर रविवार को ही खत्म हो गया, लेकिन देश भर के ल‍िए 100 फीसदी डिस्काउंट मांगने वाले एक ट्विटर यूजर को जोमैटो द्वारा दिए गए जवाब पर लोग बंटे हुए हैं.

ट्व‍िटर यूजर ने जोमैटो से पूछा, 'भले ही वो रांची से हों लेकिन इस लिजेंड को पूरा देश प्यार करता है. क्यों न ये ऑफर पूरे देश के लिए हो?'

जोमैटो ने इसका जवाब फिल्म 'हेरा फेरी' के एक मीम से दिया जिससे लोग हंसने को मजबूर हो गए. देखें जोमैटे ने क्या कहा...

He might me from Ranchi but the whole INDIA loves the Legend why not make this offer available for Pan India ? — Karan Banga (@karanbanga110) August 16, 2020

He might me from Ranchi but the whole INDIA loves the Legend why not make this offer available for Pan India ? — Karan Banga (@karanbanga110) August 16, 2020

जोमैटो के जवाब को करीब 4000 लाइक मिले और बड़ी संख्या में रोचक टिप्पण‍ियां भी.

एक ट्विटर यूजर ने ल‍िखा, 'आपकी सोशल मीडिया टीम सैलरी बढ़ाए जाने की हकदार है.'

एक अन्य ने कहा, 'जोमैटो का शानदार जवाब.'

इस तस्वीर से कुछ और मीम भी बनने लगे.

Zomato: Shubham, we have some amazing offers for you



Me: https://t.co/oPc7bYFhlx — Shubham Makar (@ShubhamMakar1) August 16, 2020

When Zomato asks for payment method after I'm done placing my order. https://t.co/7d2wHFvjc0 — Adrak chai Stan (@KundraSarthak) August 16, 2020

39 वर्षीय महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इस तरह उनके 15 साल के शानदार करियर पर विराम लग गया. धोनी ने इंस्टाग्राम पर अपने संन्यास की घोषणा की.