इंजेक्शन लगते वक्त शख्स करने लगा कुछ ऐसा, हर्ष गोयंका बोले- वैक्सीन सेंटर ने इसकी तैयारी की क्या? - देखें Video

जैसा कि वीडियो में देखा गया है, एक पीपीई सूट में एक चिकित्साकर्मी ने एक आदमी की बांह पर जैसे ही सुई लगाई, तो शख्स चीख मारने लगे. वो इतंना डर गया था कि जिस कुर्सी पर वो बैठा था, उसी से फिसल गया. वहां मौजूद लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी व्यर्थ निकली. उसके बाद वो दूसरी तरफ आंख बंद करके बैठ गया. चिकित्साकर्मी ने जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया तो वो चीख मारकर रोने लगा.

कमरे में मौजूद लोग मदद नहीं कर सकते थे लेकिन हंस रहे थे. हर्ष गोयनका ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'क्या हमारे टीकाकरण केंद्र इसके लिए तैयार हैं?'

देखें Video:

Are our vaccination centres prepared for this? pic.twitter.com/208edXmKfZ — Harsh Goenka (@hvgoenka) January 13, 2021

इस वीडियो को उन्होंने 13 जनवरी को शेयर किया था, जिसके अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 6 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. इस पर बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा ने भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा, 'यह मैं हूं.'

That's me — Gutta Jwala (@Guttajwala) January 13, 2021

कमेंट सेक्शन में लोगों ने ऐसे मजेदार रिएक्शन्स दिए हैं...

This is the only method then.



cc @MehulThakkar_https://t.co/kJ0dOjLLDE — שריקנט ראמקרישנאן (@rsrikanth05) January 13, 2021

This is not a joke.. this is me everytime — Karthik B S (@kakubs) January 13, 2021

Vaccination centers should keep stock of toffees — SRINIVASAN K (@SRINIPYT) January 13, 2021