हाईकोर्ट के वकील को चाहिए खास दुल्हन, जिसे नहीं हो यह लत, IAS ने फोटो शेयर कर दिया दिलचस्प रिएक्शन

विज्ञापन की एक तस्वीर इस शनिवार को आईएएस अधिकारी नितिन सांगवान (IAS officer Nitin Sangwan) द्वारा ट्विटर पर साझा की गई, जिन्होंने इसे पोस्ट करते हुए हमारे समय के बदलते मिलान मानदंडों पर टिप्पणी की.

विज्ञापन में एक कमरपुकुर का शख्स अपनी उम्र, व्यवसाय और निवास की जगह लिखने से पहले कहता है, 'बिना किसी मांग के दूल्हा संदर, लंबी, पतली दुल्हन चाहता है. दुल्हन को सोशल मीडिया पर लत न हो.'

सांगवान ने ट्विटर पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'भावी दुल्हन / दूल्हे कृपया ध्यान दें. मैचमेकिंग मानदंड बदल रहे हैं.'

Prospective brides/grooms please pay attentवion.



Match making criteria are changing pic.twitter.com/AJZ78ARrHZ — Nitin Sangwan, IAS (@nitinsangwan) October 3, 2020

इस ट्वीट को 3 अक्टूबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 900 से ज्यादा लाइक्स और 80 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. इस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग हैरान रह गए. कई लोगों का कहना है कि आज के जमाने में ऐसी दुल्हन कहां मिलेगी. आज के समय में लगभग सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं.

कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने आश्चर्यचकित किया कि क्या पूरा विज्ञापन एक मजाक था. उन्होंने मजेदार रिएक्शन्स भी दिए. कुछ लोगों ने अपनी अवास्तविक मांग के साथ भावी दूल्हे को शुभकामनाएं दीं.

He may search every hook and corner still difficult to find one — swapna (@swapna1822) October 3, 2020

He wants a Tall fair slim beautiful girl, plus expects her not to have an Instagram account !! Good luck https://t.co/6E43K6qUUC — ಸುಮಂತ । సుమంత । सुमन्त (@sumanthbharatha) October 3, 2020

Hahahahahaha

Unbelievable. Devlok main he milege phir to — Sunny Talashi (@TalashiSunny) October 3, 2020

No demands but still have some — Megha (@KhasaMegha) October 3, 2020