शख्स ने बताया पत्नी ने कैसे मंगवाया उससे किचन से सामान, लोग बोले- 'बहुत चालाक है...'

डॉक नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया. उसने लिखा, 'मैं और मेरी पत्नी दोनों काउच पर बैठेकर टीवी देख रहे थे. तभी मेरे मोबाइल पर मैसेज आया. मेरा मोबाइल किचन में पड़ा था. मैं चेक करने के लिए उठा और किचन की ओर गया. मैसेज मेरी पत्नी का था, जिसमें लिखा था कि प्लीज आते-आते चिप्स उठा लाना.'

My wife and I are sitting on the couch watching tv and I hear a text, realizing I left my phone in the kitchen, I get up, go to the kitchen to check it...



and its a text from my wife:



Please bring the chips on your way back