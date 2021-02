शख्स ने बंदूक तान चिड़िया पर लगाया निशाना, पंख पर लगी गोली और फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें Video

वीडियो को एक गांव में एक खेत पर फिल्माया गया है, जिसमें एक आदमी अपनी बंदूक से एक पक्षी को निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहा है. जैसे ही वह ट्रिगर खींचता है और गोली उसके पंखों से टकराती है, पक्षी सीधे नीचे गिर जाता है और सीधे उसके आंखों को छूते हुए निकल जाता है. वो दर्द से चिल्लाता है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कर्मा'

देखें Video:

वीडियो को अब तक 59,000 से अधिक बार देखा जा चुका है और इसे लगभग 5,000 लाइक्स मिले हैं. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में कहा, "कर्म मौजूद है और लंबे समय तक किसी को फल झेलने पड़ते हैं. यह सबसे अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा आता है.'' एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा, 'प्रत्येक क्रिया में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है.' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Karma do exists and in long run one has to bear the fruits. It comes to the best of best and also to the worst of the worst of all living being.....