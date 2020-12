शख्स ने लगाए सुर तो पीछे से कुत्ते ने निकाली ऐसी आवाजें, बार-बार देखा जा रहा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स कुत्ते के सामने सुर लगाता है. कुत्ता उसके पीछे-पीछे भी सुर लगाने की कोशिश करता है. जैसे ही शख्स कुत्ते को गाने को कहता है तो वो भी आवाजें निकालने लगता है. फिर शख्स दूसरा सुर छेड़ता है, कुत्ता फिर आवाजें निकालता है.

देखें Video:

इस वीडियो को ट्विटर पर एनिमल लाइफ नाम के पेज ने 13 दिसंबर को शेयर किया है, जिसके अब तक 81 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

Super cute - until it sings in the middle of the night and no one can sleep