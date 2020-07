शख्स ने बिल्ली के सामने आया गाया ऐसा गाना, तो हो गई नाराज और फिर... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स बिल्ली को गोद में लेता है तो वो गुर्राने लगती है. फिर शख्स ओपेरा गाने लगता है. बिल्ली पहले उसे घूरकर देखती है और फिर इधर-उधर देखने लगती है. उसका रिएक्शन देखकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे. इस वीडियो को @aveirjapan नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है.

देखें Video:

Cat: I'll never hiss again. pic.twitter.com/m0IbqBHv8B

इस वीडियो को 7 जुलाई की रात को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1.8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को बिल्ली का रिएक्शन खूब पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Kind of mean to the cat..not really funny?