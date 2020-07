ग्लास में पानी भरकर शख्स ने दिखाए ऐसे करतब, एक बूंद नहीं गिरी जमीन पर... देखें Viral Video

लड़का के द्वारा रस्सी को घुमाने के कारण इस रस्सी के दोनो तरफ बंधा हुआ गिलास और प्लेट भी हवा में घुमने लगते हैं. लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतनी जोर से घुमाने के बाद भी ग्लास से पानी का एक बूंद भी नहीं गिरता है. इस वीडियो को देखकर आपको एक पल के लिए हैरानी जरूर हो सकती है, या यह भी लग सकता है कि आप कहीं जादू तो नहीं देख रहे हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह कोई जादू नहीं बल्कि 'ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट' है. इसमें किसी भी तरह का जादू नहीं बल्कि यह स्टंट फिजिक्स के फॉर्मूले पर आधारित है. पानी ग्लास के अंदर इसलिए रहता है क्योंकि वह चारों तरफ तेजी से घुम रहा है.

आपको बता दें कि वीडियो को पिछले महीने चेन्नई निवासी सरथ ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. और एक बार फिर से इसे हाल ही में 'फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ज़ोन' नाम के एक मशहूर ट्विटर अकाउंट ने शेयर किया है- जिसने इसे "ग्रेविटी का खूबसूरत नमूना' कहते हुए शेयर किया है.

देखें Video:

इस वीडियो पर अब तक 10 लाख से भी अधिक व्यूज आ चुके हैं. साथ ही वीडियो को पर 77 हजार से अधिक लाइक और कई खूबसूरत कमें आ चुके हैं. इस वायरल वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसकी पहचान चेन्नई के कन्नगी नगर के निवासी के रूप में पहचान हुई है. जो पास उसी जगह के पास के झुग्गी में रहने वाली बच्चों को पढ़ाता है.



Fitting that this dazzling display of physics is taking place in the country that discovered and described it 10,000 years before the west. Amazing India. https://t.co/jopMty0Cdg