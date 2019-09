फ्लाइट में सो सके पत्नी इसलिए 6 घंटे तक खड़ा रहा पति, लोग बोले- 'ये प्यार नहीं, बल्कि...'

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं. तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक महिला फ्लाइट की सीट पर सो रही हैं और शख्स खड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि पत्नी सो सके इसलिए फ्लाइट में पति 6 घंटे तक खड़ा रहा. इस तस्वीर को सच्चा प्यार बताकर शेयर किया जा रहा है. अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसका पता नहीं चल पाया है. लेकिन यूजर्स ने इसे क्रूरता बताया है.

एक यूजर ने लिखा- 'इसमें प्यार क्या है? नींद लेने के लिए पति को 6 घंटे तक खड़ा रखा गया. ये प्यार नहीं, बल्कि क्रूरता है.' सोशल मीडया पर कई लोग इस तस्वीर को खूबसूरत बता रहे हैं तो कोई इस तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- 'क्या ये प्लेन इस कपल का है? क्रू मेंबर्स ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया. ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई यात्री खड़े होकर सफर करे. मुझे ये तस्वीर फेक लग रही है.'

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj