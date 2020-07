सब्जी से कीटाणु निकालने के लिए शख्स ने लगाया गजब का जुगाड़, IAS अफसर बोलीं- 'सचमुच अतुल्य भारत' - देखें Video

जी हां, आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि किचन में खड़े शख्स ने बेहद खास तरकीब से साग-सब्जियों की साफ-सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिख रहे शख्स ने प्रेशर कुकर की सीटी निकालकर उसमें एक पाइप लगा दिया है और प्रेशर कुकर को गैस के हाय फ्लेम पर चढ़ाए हुए है और पाइप से जो भाप निकल रहा है उससे वह शख्स साग- सब्जियों की सफाई करता हुआ नजर आ रहा है. साथ ही वीडियो में दिख रहे अंकल यह भी कह रहे हैं कि गर्म पानी से साग- सब्जी खराब भी हो सकते है लेकिन भाप लगाने से यह सभी सब्जियां बिना छुए आराम से साफ हो जाएगी.

आईएएस सुप्रिया साहू (Supriya Sahu) ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''सब्जियों को स्टरलाइज़ करने के लिए महान भारतीय जुगाड़ को देखें. इस पद्धति की प्रभावशीलता मेरे द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकती है, हालांकि भारत कभी भी विस्मित होने में विफल नहीं होता है. सचमुच अतुल्य भारत.''

Look at the great Indian Jugaad to sterilise vegetables.???? The efficacy of this methodology can not be certified by me however India never fails to amaze ???????? Truly Incredible India #corona#COVID19Pandemic#CoronavirusIndiapic.twitter.com/PuOhzy7TVl