1999 में खरीदी थी Harry Potter की किताब, जानिए अब क्यों बिकने वाली है लाखों रुपये में...

3 अक्टूबर को हैनसन के स्टैफ़ोर्डशायर लाइब्रेरी में इस किताब की नीलामी की जाएगी. जिसकी कीमत 20 हजार से 30 हजार पाउंड के करीब बताई जा रहा है. इसकी कीमत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योकि किताब की हालत बहुत अच्छी है. फर्स्ट एडिशन बुक के करीब 50 हजार पाउंड (करीब 48 लाख रुपये) तक मिल सकते हैं.

हैन्संस के पुस्तक विशेषज्ञ जिम स्पेंसर ने नीलामी घर द्वारा एक समाचार विज्ञप्ति में कहा, 'सच में, यह किताब दुर्लभ है. हार्डकवर एडिशन में 500 किताबें प्रिंट की गई थीं. उन में से 300 किताबों को स्कूल और लाइब्रेरी में भेजा गया था. यह इसलिए इतनी दुर्लभ है, क्योंकि यह 200 किताबों में से एक है. इस किताब की कंडीशन बिल्कुल ठीक है. यह दिखने में बिल्कुल नई लग रही है.'

‼ ANOTHER HUGELY rare Harry Potter first edition has been found by @Mr_Mulliner ‼



Learn more: https://t.co/uf4TLyUpwp@HansonsAuctionspic.twitter.com/21eeneNFvB