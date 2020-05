TikTok पर हीरो बनने के लिए शेर के साथ सेल्फी ले रहा था शख्स, पुलिस ने पकड़ा और... देखें Video

इस टिकटॉक वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स के सामने दो शेर बैठे होते हैं. शख्स मोबाइल लेकर पास जाता है और उनके साथ सेल्फी लेने लगता है. पीछे बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा है. प्रवीण कासवान ने जानकारी दी कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है.

देखें Video:

For example this person on #TikTok. Taking selfie with lion. Later arrested. pic.twitter.com/4dBM2GgtgI — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 19, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 19 मई की सुबह ही शेयर किया, जिसके अब तक 5 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. ट्विटर पर लोग नाराज होते नजर आए और शख्स की खूब आलोचना की.

Heights of stupidity — Bhoomi #LetsDoMore (@boomzy1231) May 19, 2020

Seems Lions were not hungry — J Prasad (@janeshwer) May 19, 2020

Why are lions not attacking him. — Ankit Sri (@Icarus_in) May 19, 2020