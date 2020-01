लड़के ने झट-पट छील डाला उबला हुआ अंडा, Video देख आप भी कहेंगे- क्या सही Trick है...

अंडे को सुबह का परफेक्ट नाश्ता माना जाता है. कहा जाता है कि अंडे का नाश्ता करने से वजन घटता है और आंखों की रोशनी बढ़ जाती है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी महनत होती है अंडे छीलने की. लोग जल्दी में छीलते-छीलते अंडे को तोड़ देते हैं. लेकिन एक शख्स ने इतनी जल्दी अंडे को छीला, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. ट्विटर पर एक शख्स ने वीडियो पोस्ट किया और अंडे छीलने की आसान ट्रिक लोगों को बताई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति उबले हुए अंडे को एक छोटे से गिलास में डालता है. फिर गिलास में ठंडा पानी मिलाकर जोर से हिला देता है. शख्स जैसे ही अंडा अपने हाथ में रखता है तो अपने आप अंडे का छिलका निकल जाता है. ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''ठीक इस तरह उबले हुए अंडे का छिलका निकालें.''

देखें Video:

6 जनवरी को इस वीडियो को पोस्ट किया गया है. जिसके अब तक 90 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और 800 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आए हैं...

Forgetting to mention that you need to do this while the egg is still hot. The water needs to be cold as well - You're essentially “shocking” the egg out of its shell.



You can do the same thing with tomatoes & other thin-skinned vegetables/fruit too.