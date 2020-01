Bear Grylls ने रजनीकांत को बताया 'बॉलीवुड सुपरस्टार' तो मचा बवाल, ट्वीट डिलीट कर लिखा ऐसा...

मेगास्टार रजनीकांत (Rajinikanth) जल्द ही एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के सर्वाइवल शो 'मैन वर्सेस वाइल्ड' (Man Vs Wild) में दिखाई देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के बाद रजनीकांत (Rajinikanth) ऐसी दूसरी महत्वपूर्ण भारतीय शख्सियत हैं जो 'मैन वर्सेज़ वाइल्ड' में नजर आएंगे. सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर और पूर्व सैनिक बेयर ग्रिल्स ने ट्विटर के जरिए बताया कि रजनीकांत शो में दिखाई देंगे. लेकिन जिस तरह उन्होंने रजनीकांत का परिचय कराया वो लोगों को पसंद नहीं आया. लोगों ने उनको इतने ट्वीट किए कि उनको ट्वीट को डिलीट करना पड़ा और ठीक कर नया ट्वीट करना पड़ा.

Nandri Bear Grylls Thalaivaa... Edited, from ‘Bollywood Superstar' to ‘Superstar'. Better pic.twitter.com/EmgiqaqvtA

उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक एपिसोड करने के बाद अब बॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकांत जी के साथ हम नजर आएंगे. भारत के पीएम के साथ लोगों का 3.6 बिलियन इंप्रेशन के साथ प्यार मिला. अब रजनीकांत हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे नए शो #InToTheWildWithBearGrylls के साथ टीवी डेब्यू करेंगे.'' कई लोगों ने उनको बॉलीवुड सुपरस्टार कहने पर आपत्ति जताई तो उन्होंने तुरंत ट्वीट डिलीट कर दूसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ सुपरस्टार लिखा.

ट्विटर पर लोगों ने उनको बॉलीवुड सुपरस्टार कहने पर ऐसे रिएक्शन्स दिए..

He is not Restricted to Bollywood cinema sir, He is the BIGGEST SUPERSTAR OF INDIA Basically Frm #Kollywood !!#ThalaivaonDiscoverypic.twitter.com/Jg6oWfykiP