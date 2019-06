VIDEO: इस शख्स ने बनाई पेड़ पर चलने वाली बाइक, एक लीटर पेट्रोल से चलेगी इतना

मंगलुरु (Mangaluru) में एक किसान ने कुछ ऐसा किया जिससे पेड़ पर चढ़ना अब बेहद आसान हो गया है. कर्नाटक (Karnataka) के मंगलुरु (Mangaluru) के एक किसान ने पेड़ पर चढ़ने वाली गाड़ी बनाई है. जो कुछ ही सेकंड में पेड़ पर चढ़ा देती है. साजिपामुडा गांव (Sajipamooda) के गणपति भट्ट ने ये गाड़ी तैयार की है. उन्होंने ऐसी गाड़ी बनाई है जो सीधे और चिकने पेड़ों पर आसानी से चल सकती है.

ANI की खबर के मुताबिक, इस गाड़ी का वजन भी सिर्फ 28 किलो है. 60 से 80 किलो का शख्स पेड़ पर चढ़ सकता है. एक लीटर पेट्रोल से ये गाड़ी 80 पेड़ों पर चढ़ सकती है. ये गाड़ी सुपारी के पेड़ों के लिए सबसे अच्छी मानी जा रही है. क्योंकि सुपारी का पेड़ चिकना और सीधा होता है. ऐसे में उस पर चढ़ना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में इस गाड़ी से आसानी से पेड़ पर चढ़ा जा सकता है.

देखें VIDEO:

#WATCH Mangaluru: Ganapathi Bhat,farmer from Sajipamooda village,has developed a machine that helps in climbing arecanut tree;says,'It's simple innovation,climber(60-80kg) can climb upto 80 trees using litre of petrol on avg. Gave priority to safety while developing it.#Karnatakapic.twitter.com/nRcse46MDB