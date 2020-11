बैसाखी के सहारे फुटबॉल खेलता है यह बच्चा, साइकिल चलाना भी खुद सीख लिया, लोग बोले- 'रियल हीरो' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि वो ग्राउंड पर बाकी बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं. कुणाल की मां ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, 'मेरे बेटे का जन्म बिना अंग के हुआ था. मैंने उसे कभी भी अपने साथियों से अलग महसूस नहीं होने दिया. उसने कभी कम सम्मान का प्रदर्शन नहीं किया. उसने अपने दम पर साइकिल चलाना सीखा.'

#WATCH: Kunal Shrestha, a Class 4 student from Imphal plays football with a single limb. #Manipur



"My son was born without a limb. I vowed to never let him feel different from his peers. He never exhibited low esteem. He learned to ride a bicycle on his own", says Kunal's mother pic.twitter.com/NTzyOWhX4e