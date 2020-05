बेटी बनी DSP तो पिता के छलके आंसू, ऐसे देखने लगे यूनिफॉर्म में लगे सितारे, वायरल हुई Photo

तस्वीर में, इंफाल (Imphal) की डिप्टी एसपी रत्ना नगसेप्पम मुस्कुराते (Rattana Ngaseppam) हुए दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनके पिता उनकी वर्दी पर सितारों को देख रहे हैं. वह वर्दी में दिखाई देती है जबकि उनके पिता कंधे का पट्टा चेक करते दिख रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, तस्वीर कुछ महीने पुरानी है और नगसेप्पम वर्तमान में मणिपुर पुलिस की एडिश्नल एसपी हैं.

ट्विटर पर गुरुवार को तस्वीर पोस्ट करने वाले ट्विटर यूजर ने लिखा, "मणिपुर के इम्फाल की डिप्टी एसपी रत्ना नगसेप्पम. उनके पिता ने उनकी वर्दी पर लगे सितारों की जांच की. और रत्ना गर्व से पिता को देख रही हैं.''

Rattana Ngaseppam, Deputy SP from Imphal, Manipur



Her proud dad checking out the stars on her uniform. And #Rattana proudly watching the stars in her father's eyes. [Source: @_mohul]



Cc: @manipur_policepic.twitter.com/8WOgGIFOPB