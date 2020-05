Mann Ki Baat: ट्रेक्टर से सैनेटाइजिंग मशीन बनाने वाले और जरूरतमंदों की मदद करने वाले दिव्यांग की PM मोदी ने की तारीफ

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में जरूरदमंद लोगों की मदद कर रहे लोगों को शुक्रियाअदा कहा गया है. अपने इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नाशिक के एक किसान को बधाई दी. दरअसल, महाराष्ट्र के नाशिक के इस किसान ने अपने ट्रेक्टर के जरिए एक सैनेटाइजिंग मशीन बनाई है और अपने इलाके को सैनेटाइज करना का काम कर रहा है.

आपको बता दें, कोरोनावायरस संक्रमण (COVID-19 Pandemic) के दौरान लोगों को सुरक्षित रहने के लिए साफ-सफाई को लेकर अधिक सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं. इस वजह से इस शख्स ने अपने ट्रेक्टर से एक सैनेटाइजिंग मशीन बनाई है और इलाके को सैनेटाइज कर लोगों को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है.

वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी एक ट्वीट किया है. अपने इस ट्वीट में उन्होंने पंजाब के पठानकोट में रहने वाले एक दिव्यांग व्यक्ति की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसको पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान शुक्रियाअदा किया. दरअसल, पठानकोट का यह शख्स लॉकडाउन के बीच जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने और मास्क बांटने का काम कर रहा है. इस शख्स का कहना है कि, ''मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, जो भीख मांग कर जिंदा रहते हैं. मैंने वो सब खर्च किया जो मेरे पास था, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं''.

Punjab: Raju, specially-abled man from Pathankot, who was mentioned by PM in Mann Ki Baat today,has been distributing masks&ration among needy amid #COVID lockdown. He says,"There are many like me who are dependent on begging for their survival.I spend what I earn to help others" pic.twitter.com/YX2q8N1LEK