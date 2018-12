नाक में ड्रिप लगाकर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर पहुंचे पुल का निरीक्षण करने, वायरल हुई तस्वीर

गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) काफी समय से बीमार चल रहे हैं. करीब दो महीने बाद वो लोगों के बीच नजर आए. गोवा में बन रहे 2 पुलों का निरीक्षण करने पहुंचे. सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. उनके नाक में ड्रिप लगी थी और किसी के सहारे चलते दिखे. तस्वीर में मनोहर पर्रिकर काफी कमजोर नजर आ रहे हैं. सर्जरी के बाद 63 वर्षीय गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर 14 अक्टूबर से अपने घर पर थे और आराम कर रहे थे. 14 अक्टूबर के बाद वो पहली बार घर के बाहर आए.सीएम हाउस से आए स्टेटमेंट में बताया गया कि सीएम पर्रिकर पोरवोरिम से मार्कस तक ट्रेवल किया. उन्होंने 6 किलोमीटर तक ट्रेवल किया. ये ब्रिज अगले साल तक तैयार हो जाएगा. जो पणजी और नॉर्थ गोवा को जोड़ेगा. मनोहर पर्रिकर दो डॉक्टर्स के साथ कार से ब्रिज पर पहुंचे. जहां उन्होंने ब्रिज का जायजा लिया और काम कर रहे लोगों से बात की. पर्रिकर ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर की मौजूदगी में एनआईटी गोवा के स्थाई कैंपस का शिलान्यास किया था. जिसकी तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया था.

He has a tube inserted through his nose into his digestive tract. How inhuman to force him to continue working & doing photo ops. Why can't he be allowed to deal with his illness without all this pressure & tamasha? https://t.co/iq0dwXCHmE