लड़की को प्रपोज करने के लिए बोट पर चढ़ा शख्स, पड़ी मुंह पर लात और फिर... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स एक बोट पर चढ़ा, वहीं महिला दूसरी बोट पर मौजूद थी. दृश्य को संभवतः डेक पर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा फिल्माया गया था. दोनों बोट किनारे पर खडी़ होती हैं. लड़का एक बोट के किनारे पर खड़ा होता है और दूसरी बोट को अपनी तरफ खींच देता है. फिर वो जेब से झट से अंगूठी निकालता है और शादी के लिए पूछता है. महिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हां कह देती है. फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं.

मामला तब बिगड़ा, जब महिला गलती से बोट के कंट्रोल से टकरा जाती है. जिससे बोट तेजी से आगे निकल पड़ती है. अचानक बोट के दौड़ने से महिला बोट पर ही गिर जाती है और उसकी लात लड़के के मुंह पर लगती है. लड़का पानी में गिर जाता है और वो बोट के साथ आगे निकल जाती है. सौभाग्य से, दोनों को कुछ नहीं हुआ.

इस वीडियो को 27 सितंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1.4 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 400 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी दिए हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'यह मैंने अब तक की सबसे मजेदार चीज देखी है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'बहुत सारी हंसी के लिए धन्यवाद. उम्मीद करता हूं दूल्हा ठीक होगा. और दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं.' कई लोगों ने सवाल किया कि जो व्यक्ति वीडियो शूट कर रहा था उसको क्या हुआ.

OK so we get how the people on the boats ate s**t but what happened to the person filming?! Was there an earthquake too?? Dude falls for like 4 solid minutes!!! This is hilarious https://t.co/fBV736e8pm