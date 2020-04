लॉकडाउन के बीच पुलिस वाले ने इस खास अंदाज में मनाया बच्ची का पहला बर्थडे, देखिए वीडियो

बच्ची के फैमिली वालों ने पुलिस की तारीफ की. लॉकडाउन के दौरान भी अपनी बच्ची के पहले बर्थडे को स्पेशल बनाने में मदद के लिए पुलिस का शुक्रिया अदा किया. इस बीच फैमिली के रिएक्शन को देखते हुए पुलिस का उत्साह बढ़ गया है. पुलिस ने बताया कि जिन बच्चों का पहला बर्थडे लॉकडाउन के दौरान आएगा उन सभी को पुलिस घर पर केक पहुंचाएगी.

Happy Birthday to you ???? Mansa District Police is making the first Birthday of kids memorable for families during the #lockdown by delivering cakes and singing Happy Birthday in style complete with sirens ???? #IndiaFightsCorona#CoronaWarriorspic.twitter.com/6bIn926qpk