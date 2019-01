मार्टिन गुप्टिल ने हवा में उड़कर लिया ऐसा कैच, देखते रह गया बल्लेबाज, देखें VIDEO

NZL VS SL: Martin Guptill ने Thisara Parera का कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया.

न्यूजीलैंड में श्रीलंका और न्यूजीलैंड (New Zealand Vs Sri lanka) के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली गई, जिसे न्यूजीलैंड (NZL VS SL) ने 3-0 से जीत ली. तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के सामने 365 का लक्ष्य था. जिसको वो करीब भी नहीं पहुंच पाई और 249 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. रॉस टेलर (Ross Taylor) ने 137 और निकोलस ने 124 रन की शानदार पारी खेली. जिसके सामने श्रीलंका ने घुटने टेक दिए. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptill) ने थिसारा परेरा (Thisara Parera) का कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने हवा में उड़कर एक हाथ से कैच लिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

परेरा 80 रन पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे. 38 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 244 रन था और 5 विकेट जा चुके थे. लॉकी फर्ग्यूशन को गेंद दी गई. उस वक्त परेरा बड़े शॉट्स खेल रहे थे. ऐसे में उनको आउट करना बेहद जरूरी था. लॉकी फर्ग्यूशन की गेंद पर गुप्टिल ने एक हाथ से शानदार कैच लेकर तिसारा परेरा की पारी का अंत किया. उनका कैच सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

देखें VIDEO:

रॉस टेलर (137) और हेनरी निकोल्स (नाबाद 124) की शतकीय पारियों और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिये 154 रन की साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे मैच में श्रीलंका को 115 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की. टॉस हार कर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में चार विकेट पर 364 रन बनाये जो नेल्सन के सैक्सटन ओवल मैदान में नया रिकार्ड है.

श्रीलंका की टीम 41.4 ओवर में 249 रन पर आउट हो गयी. न्यूजीलैंड की शुरूआत अच्छी नहीं रही और पांचवें ओवर तक में टीम ने दोनों सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और कोलिन मुनरो का विकेट गंवा दिया. यह दोनों विकेट श्रीलंका के कप्तान लसिथ मलिंगा ने लिये. इसके बाद कप्तान केन विलियमसन (55) ने टेलर के साथ तीसरे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया. विलियमसन के आउट होने के बाद टेलर और निकोल्स ने आतिशी बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया.