VIDEO: शहीद की बेटी ने कही दिल को छू लेने वाली बात, सुनकर आपको भी होगा गर्व, बोली- आर्मी वो है जो...

मेजर अक्षय गिरीश कुमार (Major Akshay Girish) 30 नवंबर 2016 को जम्मू के नागरोटा में शहीद हो गए थे. पुलिस यूनिफॉर्म में आकर आतंकियों ने आर्मी यूनिट पर हमला किया था. मेजर अक्षय (Martyr Major Akshay Girish) 51 इंजीनियर रेजीमेंट में ऑफिसर थे. उनके शहीद होने के बाद पत्नी संगीता (Sangeeta Girish) और बेटी नैना (Naina Girish) की जिंदगी बदल गई थी. 2017 में फेसबुक पर उन्होंने बताया था कि अक्षय (Akshay Girish) के जाने के बाद उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है.

परिवार को अक्षय की शहादत पर गर्व है. उनकी बेटी ने आर्मी के लिए ऐसी बातें कि जिसको सुनकर आपको भी गर्व होगा. अक्षय गिरीज की मां मेघना गिरीश ने अक्षय की पत्नी और बेटी का वीडियो शेयर किया है जिसमें बेटी आर्मी के बारे में बता रही हैं. जिनको सुनकर आप भी गौर्वान्वित महसूस करेंगे. अक्षय के पिता विंग कमांडर रहे और दादा इंडियन आर्मी में कर्नल रहे हैं.

देखें VIDEO:

A year after Akshay's martyrdom, Naina recollects conversations with her papa.



Here she teaches us what 'Army is...'



This random video captures innocence and faith.



Love is an emotion.



Her papa's love for the Army and Countrymen also stays within her.



Jai Hind. @adgpipic.twitter.com/kWecbp1Tax