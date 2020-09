तैरते हुए समुद्र किनारे आ गई खतरनाक शार्क, देखकर लोगों के उड़े होश, बाहर निकल ऐसे बचाई जान... देखें Video

प्रोविंसटाउन में रेस पॉइंट बीच पर शानदार सफेद शार्क को देखा गया. एक बीचगोवर ने तस्वीरें और वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया है. उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लोगों को अलर्ट किया गया, क्योंकि काफी समय से सील किनारे पर ही तैर रही थी और वो दूर नहीं जा रही थी. तमजेन मैकेंजी ने लिखा, 'अक्सर सील किनारे पर आ जाती हैं, लेकिन यह अलग थी, कुत्ते और चिल्लाते हुए बच्चे उसे नहीं रोक सकती थी.'

मैकेंजी अपने दोस्तों एरिन और ब्रैड कुलिस के साथ समुद्र तट पर थी, जिन्होंने डब्ल्यूसीवीबी को बताया कि जब किनारे के पास शार्क के पंख को देखा, उस कव्त कुच लोग पानी में थे.

उन्होंने अनुमान लगाया कि शार्क लगभग 12 से 14 फीट लंबी थी और लगभग 15 मिनट तक उथले पानी में रही. यह उन उन लोगों को परेशान नहीं कर रही थी, जो पास के सैंडबार पर आराम कर रहे थे.

एक यूजर ने लिखा, 'मैं कभी पानी में पैर की अंगुली नहीं डालूंगा.' तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह बहुत ही ज्यादा पास थी.' एक गैर-लाभकारी संगठन, अटलांटिक व्हाइट शार्क कंज़र्वेंसी के शोधकर्ताओं ने भी पर्यटकों को सावधान रहने की चेतावनी देने के लिए दृश्य से तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने लिखा, 'यह एक अच्छा उदाहरण है और इस बात की याद दिलाता है कि सफेद शार्क कितनी करीब हो सकती है.'

Images of a white shark off Race Point Beach in Provincetown over the weekend. This is a good example and reminder of how close to shore white sharks can get.

Photo credit: Kulis Cup friends and family pic.twitter.com/IahlBdJKoU