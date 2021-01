PAK में लाइट जाने का Twitter पर उड़ रहा जमकर मजाक, लोगों ने दिए ये मजेदार रिएक्शन

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #blackout

बता दें, पाकिस्तान के ब्लैकआउट होने के बाद कुछ ही देर में ट्विटर पर #blackout ट्रेंड करने लगा और लोगों ने जमकर मजाक बनाया. इससे पहले जनवरी 2015 में पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था और कई शहरों में घंटों तक बिजली गुल रही थी. उस दौरान भी सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट चर्चा में रहा था. एक ट्विटर यूजर ने कहा, प्लीज सभी परेशानियों का जल्दी से हल कर दें, मेरे फोन में, 17% बैटरी बाकी है.

Plz hurry it up, my phone is at 17% battery rightnow. ???? — Sadia Sheikh (@iSadiaSheikh) January 9, 2021

We are just testing our new dark mode feature. PS ghabrana nahi hai #blackoutpic.twitter.com/hsLetrd5O2 — HυɱαɳႦҽιɳɠ (@human__ly) January 9, 2021

2 hours after the electricity #blackout



IPhone users be like : pic.twitter.com/LkUsWAv2zt — Marwelous???????? (@Apki_Ex) January 9, 2021

When you realize that even light is going to come back sooner than your crush's reply:#blackoutpic.twitter.com/kHtn6iSt3a — Zain_ul_abideen (@One_Spoiled_Kid) January 9, 2021

Ok so 2021 just started with a blackout.????#blackoutpic.twitter.com/kNlp3mGdWb — Alina (@Alina21768528) January 9, 2021

Pakistan Air Force on red alert after #Blackout in Pakistan.



India to Pak : pic.twitter.com/aZxnbQ1Ys6 — Palash Jain (@bhut_tezz) January 9, 2021

कैसे हुआ था ब्लैकआउट बिजली मंत्री उमर अयूब खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नवीनतम ब्लैकआउट दक्षिण पाकिस्तान में शनिवार (1841 जीएमटी) पर स्थानीय समयानुसार रात 11:41 बजे "एक इंजीनियरिंग फॉल्ट" के कारण हुआ, जिसने बिजली के संयंत्रों को बंद कर दिया.