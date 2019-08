मैथ्स के इस सवाल को देख सिर खुजाने लगे लोग, क्या आप इसे हल कर सकते हैं?

इंटरनेट पर आए दिन ढेर सारी पजल्‍स और पहेलियां वायरल होती रहती हैं, जिन्‍हें लोग खूब पसंद भी करते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मैथ्‍स यानी कि गणित के एक सवाल ने लोगों को परेशान कर दिया है. इसके जवाब ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बाट दिया है. पहली नजर में स्कूल का आसान सवाल नजर आता है. लेकिन इसके जवाब ने लोगों को हैरान कर दिया है. सोमवार को एक ट्विटर यूजर ने लोगों से गणित का एक सवाल पूछा. इक्वेशन थी 8÷2(2+2)=?. ये सवाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसको अब तक 12 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं.

क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? ये ट्वीट देखिए...

अगर आपने इस सवाल को हल कर लिया हो तो इसका जवाब 16 होगा या फिर 1. ट्विटर पर लोग एक जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं. किसी का जवाब 16 निकल रहा है तो किसी का 1.

(2+2) 4 8/2(4) According to PEMDAS you need to get rid of parathenses first so 2(4)=8 8/8=1 answer is one.

It's either 1 or 16 depending on which mathematician you listen to, because order of operations isn't a hard and fast rule, and math is really just a language.



And nothing is true. pic.twitter.com/d324s8grlA