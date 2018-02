मैकडॉनल्ड के फ्रेंचफाइज खाने से झड़ना बंद हो जाएंगे बाल, साइंटिस्ट ने किया दावा

युवाओं में बाल झड़ने जैसी परेशानी बढ़ती जा रही है. युवाओं में भी बाल झड़ने जैसी चिंता बढ़ी है. लोग बाल झड़ने से बचने के लिए क्या-क्या नहीं करते. हेयर पैक से लेकर प्याज का रस लगाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है मैकडॉनल्ड के फ्रेंचफाइज खाने से बाल झड़ने से बचाया जा सकता है. हालही में साइंटिस्ट ने ऐसी रिसर्च की है जो काफी हैरान करने वाली है और बाल झड़ने वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है. जापान के योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने ये रिसर्च की है. Refinery 29 की खबर के मुताबिक, उन्होंने दावा किया है कि मैकडॉनल्ड के फ्रेंचफाइज रिग्रोथ होने में उपयोगी साबित हो सकते हैं.

