भारत के 'मसाला किंग' Dharampal Gulati का हुआ निधन, टॉप ट्रेंड करने लगा MDH, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

खबरों के मुताबिक, वह दिल्ली में हफ्तों तक अस्पताल में रहे थे. उनकी मौत गुरुवार की सुबह हृदय गति रुकने के कारण हुई. उनका जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट (अब पाकिस्तान में) में हुआ था और वह विभाजन के बाद भारत आ गए और दिल्ली में अपना व्यवसाय स्थापित किया. ‘महाशियां दी हट्टी' (एमडीएच) की स्थापना उनके दिवंगत पिता महाशय चुन्नी लाल गुलाटी ने की थी.

वह अपने पिता के मसाले के व्यवसाय में शामिल हो गए, 'महाशियां दी हट्टी' के नाम से, जिन्हें उन दिनों 'देगी मिर्च' के नाम से भी जाना जाता था. धर्मपाल गुलाटी ने अकेले इस ब्रांड को दुनिया सा सबसे पॉपुलर ब्रांड बनाया. उन्होंने दिल्ली के करोल बाग मार्केट में अजमल रोड से इसकी शुरुआत की. उन्होंने 1959 में 1500 रुपये से बिजनेस शुरू किया था. आज MDH दुनिया भर में विभिन्न देशों को निर्यात के साथ एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड है.

मसाला किंग के नाम से मशहूर गुलाटी को 2019 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. धर्मपाल गुलाटी न केवल एक सफल व्यवसायी थे, बल्कि एक प्रसिद्ध परोपकारी भी थे. कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर, उन्होंने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 7,500 पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) किट दान किए.

Each opportunity to meet @MahashyDharmpal ji is a blessing.



I'm overwhelmed with gratitude by Mahashay ji's gesture to donate 7500 #ppekits in addition to his generous contribution to the #CMReliefFund.



Sir, your kindness gives #Delhi hope & strength in these difficult times. pic.twitter.com/7ckWAbnDUn — Manish Sisodia (@msisodia) April 28, 2020

धर्मपाल गुलाटी के निधन के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बराड़ सहित कई नामचीन हस्तियों ने रिएक्शन्स दिए हैं.

Dharm Pal ji was very inspiring personality. He dedicated his life for the society. God bless his soul. https://t.co/gORaAi3nD9 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 3, 2020

India's most inspiring entrepreneur,

MDH owner Dharm Pal Mahashay passed away this morning.

I have never met such an inspiring and lively soul. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/SOdiqFyJvX — Manish Sisodia (@msisodia) December 3, 2020

The man who stopped aging after a time. ॐ शांति #DharampalGulatipic.twitter.com/P13LDIaDbc — Punit Agarwal (@Punitspeaks) December 3, 2020

An extraordinary life comes to an end. Mahashay #DharampalGulati was an institution by himself with immense contributions to #MDH, #Aryasamaj and our country. I am certain he must be smiling benevolently upon us from some other world. Om Shanti. #Leadershiphttps://t.co/cpYRTui8oI — Himanshu Rai (@askhimanshurai) December 3, 2020