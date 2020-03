कोरोना वायरस को लेकर लोगों को इस खास अंदाज में जागरूकता फैला रहे हैं मेघालय के सीएम- देखें Video

कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 'सोशल डिस्टेंसिंग'(Social Distancing). केंद्र से लेकर राज्य सरकार और डॉक्टर भी लोगों को आए दिन 'सोशल डिस्टेंसिंग' बनाए रखने की सलाह देते हैं. हाल ही में मेघालय के सीएम कोनराड संगमा (Conrad Sangma) का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह राजधानी शिलॉन्ग के एक मार्केट में लोगों को 'सोशल डिस्टेंसिंग' का पाठ पढ़ा रहे हैं. इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि लाइन में लगे लोगों को कितने सहज और सरल तरीके से कोनराड संगमा एक मीटर की दूर बनाकर खड़े रहने को कह रहे हैं. साथ ही वह बोल रहे हैं कि यह बीमारी पास रहने से फैलती है इसलिए दूरी बनाए रखें.

एक सीएम होने के बावजूद संगमा का यह अंदाज देखने लायक है. इससे पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को कुछ इसी अंदाज में लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हुए देखा गया था.

देखें VIDEO:

#WATCH: Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma directs people to practice social distancing as a precautionary measure against #COVID19, at a locality in Shillong. (27.03.2020) pic.twitter.com/tFSgELRM0y