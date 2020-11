बाढ़ के पानी में फंसा था कुत्ता, कंपकंपाता देख बचाया, तो रो पड़े लोग - देखें Viral Video

वीडियो को अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर रेक्स चैपमैन ने शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'दक्षिण पूर्व मैक्सिको में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ रही है. नाव में मौजूद इन लोगों को एक अच्छा लड़का मिला, जो ठंड में कंपकंपा रहा था और डरा हुआ दीवार से चिपका हुआ था. हीरोज.'

There are massive floods in southeast Mexico right now.



These guys in a boat found a good boy who was cold, frightened, and clinging to a wall.



Heroes...pic.twitter.com/DqAYsaYOuZ — Rex Chapman (@RexChapman) November 15, 2020

रेक्स चैपमैन ने इस वीडियो को 15 नवंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 10.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2.5 लाख लाइक्स और 44 हजार रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

वीडियो को शुरू में इवान हर्नांडेज़ ने साझा किया था. उनके अनुसार, कुत्ते को मैक्सिकन नेवी के सदस्यों द्वारा बचाया गया था. इवान द्वारा साझा किए गए एक अन्य वीडियो में कुत्ते को बचाव दल में से एक द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.

शेयर किए जाने के बाद, वीडियो तुरंत वायरल हो गया. लोगों ने बचाव दल की प्रशंसा में कमेंट सेक्शन को भर दिया. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

In a world when you can be anything, be kindpic.twitter.com/3Q9uJlt64M — The Feel Good Page (@akkitwts) November 16, 2020

Humanity. Get a dose right here https://t.co/9BFZxRoNcr — Ambellina (@Ambellina77) November 16, 2020

Finally some good in 2020.



And the updates in the thread say he's been adopted. https://t.co/bbKzUEduGl — Boogie Bousins (@bansky) November 16, 2020