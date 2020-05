सड़क पर आया बाघ तो शख्स ने गले पर फेंका रस्सी का फंदा, फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें Bizarre Video

पकड़ने में बाकी दो लोग भी उसकी मदद करते हैं. बाघ को रोकने के लिए एक शख्स कुर्सी का इस्तेमाल करता है. वीडियो खत्म होते-होते दिखता है कि शख्स लासो का उपयोग कर बाघ को पकड़ने में कामयाब हो जाता है. पोलिटिको न्यूज के अनुसार, घटना जलिस्को में हुई और 20-सेकंड के वीडियो को एक मोटर चालक ने इलाके से गुजरते हुए पकड़ा. वीडियो को दो दिन पहले ट्विटर पर शेयर किया गया था. इसे नीचे देखें:

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों ने इस वीडियो को पोस्ट किया है. कई लोगों ने पकड़ने वालों की खूब आलोचना की. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए...

