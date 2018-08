97 यात्रियों से भरा प्लेन उड़ान भरते ही हुआ क्रैश, हादसे का VIDEO VIRAL, यात्री बोले- भगवान खुद आए बचाने

उत्तरी मैक्सिको में भारी बारिश के दौरान एअरोमैक्सिको एअरलाइंस का एक विमान उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अधिकारियों ने बताया कि विमान में आग लगने से करीब 97 लोग घायल हो गए. जमीन से टकराने के बाद प्लेन 300 मीटर घिसटने के बाद विमान टूट गया. जिसके बाद यात्री तुरंत निकल गए. ऐसे में बचने की संभावनाएं बहुत कम होती है. लेकिन इस हादसे में सभी यात्री बच निकले.एअरलाइंस के महानिदेशक एंड्रेस कोनेसा ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एंब्रेयर 190 विमान में 88 वयस्क, नौ नाबालिग, दो छोटे बच्चे, दो पायलट और दो फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे. विमान दुरंगो से मैक्सिको सिटी जाने के दौरान रात आठ बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दुरंगो के गर्वनर जोज रोजस ने ट्वीट किया, ‘‘इस बात की पुष्टि हो गई है कि विमान एएम2431 के दुर्घटनाग्रस्त होने से किसी की मौत नहीं हुई है.’’ nytimes की खबर के मुताबिक उस विमान में बैठे एक यात्री ने कहा- 'भगवान ने खुद आकर हमारी जान बचाई.'

Horrifying Moments Captured by Cell Phone During The Plane Crash in

Durango Mexico, Aeromexico flight 2432.



ALL SURVIVED. pic.twitter.com/uFo6HzvvPu