खाना दे रहा था शख्स, Gorilla ने किया ऐसा इशारा, देखते रह गए लोग- देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि गोरिल्ला कितने समझार होते हैं. इस वायरल वीडियो में गोरिल्ला को इशारों से बात करते देखा गया. ये क्लिप मियामी जू की है. लोग इस गोरिल्ला को सबसे समझदार बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें: बॉयफ्रेंड को छुड़ाने के लिए थाने पहुंची नाबालिग प्रेमिका, मचाया हंगामा

डेली मेल की खबर के मुताबिक, ये वीडियो 2013 में रिकॉर्ड किया गया था. लेकिन ये अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. ट्विटर, फेसबुक और वाट्सऐप पर ये वीडियो छाया हुआ है.

ये भी पढ़ें: लड़की को 'भाभी' बोलकर बुरी तरह फंसे रणवीर सिंह, मिला ऐसा जवाब, देखें Viral Video

Lowland gorilla at Miami zoo uses sign language to tell someone that he's not allowed to be fed by visitors.



Via @GautamTrivedi_pic.twitter.com/o9osNgsJhs