अचानक आए इतने पक्षी कि मुंबई की नदी दिखने लगी गुलाबी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक, पिछले साल से 25 प्रतिशत ज्यादा राजहंस इस साल आए है.यानी 1.2 लाख पक्षी इस साल आए हैं. सिर्फ इतना ही नहीं अप्रैल के पहले सप्ताह में ही 1.5 लाख से अधिक पक्षियों को इस नदीं के किनारे देखा गया था. रिपोर्ट के मुताबिक राजहंस गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान की सांभर झील से आते हैं और कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इजरायल से भी माइग्रेट करके भारत पहुंचते हैं.

#WATCH Maharashtra: A large number of migratory Flamingo birds seen at the creek in Navi Mumbai. pic.twitter.com/2FT0D0WXcW

बताते चले कि नवी मुंबई, उरण, ठाणे क्रीक, पांजू द्वीप और वासल क्षेत्रों में राजहंस के झुंड की तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल दूसरे साल के मुकाबले ज्यादा राजहंस आए हैं.

Beautiful gifts of Mother Nature. A sight to behold, migratory Flamingos seen in large numbers at Navi Mumbai. #MondayVibes #Flamingos #beautifulview #nature pic.twitter.com/miyEtDGM3v

