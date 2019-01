क्या प्रेगनेंट हैं Miley Cyrus? अंडे की तस्वीर डालकर सिंगर ने किया ये खुलासा

सिंगर माइली साइरस की प्रेग्नेंट होने की खबरें सोशल मीडिया पर खूब फैल रही हैं. सिंगर ने इस खबर को अफवाह बताकर इसका खंडन किया है. माइली साइरस ने अलग तरीके से इस बात का खुलासा किया. जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. कुछ दिन पहले एक अंडे ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक्स का रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड काइली जेनर के नाम था. जिसके बाद अब उन्होंने अपनी एक फोटो पोस्ट की. जिसमें एक अंडा रखा और खबर को अफवाह बताया.

माइली ने फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा- 'मैं गर्भवती नहीं हूं लेकिन यह अच्छा है कि सब हमारे लिए खुश हैं. हम भी खुद अपने लिए खुश हैं. हमारी जिंदगी के अगले अध्याय के लिए उत्सुक हूं.' हाल ही में शादी के गठबंधन में बंधी माइली को लेकर अफवाह थी कि वह गर्भवती हैं. वह हाल ही में मियामी में नजर आई, जहं कुछ टेबलॉयड ने कथित तौर पर उनके बेबी बंप की बात कही. माइली के पति लियाम हेम्सवर्थ ने परिवार बढ़ाने को लेकर किसी तरह की योजना पर कोई टिप्पणी नहीं की.

I'm not “ Egg-xpecting” but it's “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” .... we're happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz