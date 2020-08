Mirzapur 2 में दिखेगा 'गुड्डू भैया' का भौकाल, ट्विटर पर Memes की बरसात, बने ऐसे Jokes

ट्विटर पर लोगों ने ऐसे मीम्स और जोक्स शेयर किए हैं...

#Mirzapur2 will release on 23rd October

Mirzapur fans right now

The wait is over Guddu bayya coming #Mirzapur2

#Mirzapur2 To Be Released On 23/10/2020



Me & My Bois

बहुप्रतीक्षित अमेजन ओरिजिनल सीरीज एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द्वारा रचित और निर्मित है. 'मिर्जापुर 2 (Mirzapur 2)' में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येन्दु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुगल, हर्षिता शेखर गौड़, अमित सियाल, अंजुम शर्मा, शीबा चड्ढा, मनु ऋषि चड्ढा और राजेश तैलंग जैसे कलाकार नजर आएंगे.

पहला सीजन बेहद सफल रहा था, नजीतन यह ओटीटी प्लेटफार्म पर सबसे पसंदीदा शो में से एक बन गया था. ऐसे में, मिर्जापुर के दूसरे सीजन के प्रति उत्साह अपने चरम पर है.