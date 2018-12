Miss Africa 2018 के बालों में लगी आग, देखने वालों की रुक गईं सांसें, देखें VIDEO

Miss Africa 2018 का अंत काफी दुखद रहा. मिस कॉन्गो 2018 डोरकास कसिंदे (Dorcas Kasinde) के बालों में अचानक आग लग गई. जब उनको मिस अफ्रीका (Miss Africa) का क्राउन पहनाया जा रहा था तब ये हादसा हुई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कसिंदे (Dorcas Kasinde) जीतने के बाद अपनी कॉम्पिटीटर को हग कर रही थीं. उस वक्त अचानक उनके बालों में आग लग गई. 24 वर्षीय कसिंदे को बिलकुल अंदाजा नहीं था कि उनके बालों में आग लगी है.

जैसे ही आग बढ़ी तो कई लोग उनको बचाने आ गए. लोगों ने आग को बुझाया. इस घटना के कारण जश्न को कुछ देर के लिए रोक दिया गया. स्ट्रे स्पार्क की वजह से बालों में आग लगी. ये ईवेंट नाइजीरिया में हो रहा था. लोगों ने जैसे ही बालों में आग देखी तो सभी चिल्लाने लगे. जैसे-तैसे आग को बुझाया गया.

घटना के बाद ट्विटर पर कसिंदे ने लिखा- 'मैं ठीक हूं, मेरे बाल भी ठीक हैं. मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूं. धन्यवाद.' साथ ही उन्होंने कहा- 'मैं बहुत खुश हूं. रात को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद. सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की.' सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है. डोरकास कसिंदे को 35 हजार डॉलर्स प्राइज मनी और एक कार मिली. जीत के बाद वो काफी खुश हैं.

देखें VIDEO:

Miss Congo, Kasinde's hair caught on fire after she was crowned Miss Africa 2018 on stage. pic.twitter.com/6VxXGD58S5