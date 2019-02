मिस ट्रांस क्वीन कांग्रेस में हुईं शामिल, अब बैंकॉक में इंटरनेशनल पेजेंट जीतने की है तैयारी, देखें Photos

छत्तीसगढ़ की राजधानी से कुछ ही दूर स्थित एक छोटे से कस्बे में रहने वाली वीणा सेन्द्रे (Veena Sendre) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वीणा ने वर्ष 2018 में सबसे पहले मिस ट्रांस क्वीन (Miss Transqueen India) का खिताब अपने नाम किया और अब वह मिस इंटरनेशनल क्वीन पेजेंट (Miss International Queen Pageant) में हिस्सा लेने जा रही हैं. रायपुर के मंदिर हसौद की रहने वालीं ट्रांस जेंडर वीणा सेन्द्रे ने एक साक्षात्कार में कहा कि समाज में व्याप्त ट्रांस जेंडर्स के प्रति भेदभाव को अब दूर होना चाहिए. सुंदरता किसी लिंग की मोहताज नहीं होती.

वीणा ने कहा कि वह 25 फरवरी से आठ मार्च तक बैंकॉक में होने वाली मिस इंटरनेशनल क्वीन पेजेंट में हिस्सा लेने जा रही हैं. इसके पहले जब वह मिस ट्रांस क्वीन के रूप में चुनीं गई थीं, तो उन्हें प्रदेश की जनता का भरपूर सहयोग मिला था.

वीणा ने सभी का आभार मानते हुए कहा कि इस पड़ाव में छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर के टैगोर नगर में संचालित एक निजी शैक्षणिक संस्था अलाइट लर्निग सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और पर्यटन मंडल ने वीणा के इस मिस इंटरनेशनल क्वीन पेजेंट में शामिल होने के लिए रायपुर से लेकर बैंकॉक तक की यात्रा का पूरा इंतजाम किया है.

वीणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 28 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे. इसमें वीणा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान कुल 5 राउंड होंगे, जिनमें खरा उतरना वीणा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

वीणा ने देश की जनता से अपील की है कि बैंकॉक में होने वाले मिस इंटरनेशनल क्वीन पेजेंट में वह मिस इंटरनेशनल क्वीन पेजेंट तो बने ही उसके साथ उसे मिस इंटरनेशनल क्वीन पेजेंट में सबसे ज्यादा शेयर किए गए वीडियो का खिताब भी मिले. इसके लिए वीणा के सोशल एकाउंट्स में पोस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील की है.

वीणा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में शामिल होकर वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं और उन्हें भरोसा है कि वह मिस इंटरनेशनल क्वीन पेजेंट का खिताब जीतेंगी.

वीणा ने बताया कि पहले राउंड में टैंलेंट की परख होगी, दूसरे राउंड में प्रश्न-उत्तर होगा, तीसरे राउंड में रैंप वॉक, चौथा स्वीप राउंड होगा और अंत में एक-एक कर सभी प्रतिभागियों से प्रश्नोत्तरी होगी। इसके बाद विजेताओं की घोषणा की जाएगी.

वीणा सेन्द्रे ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी भी जॉइन कर ली है. कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने उन्हें मिस इंटरनेशनल क्वीन पेजेंट के लिए ट्वीटर पर शुभकामनाएं भी दीं.

When we say we are inclusive. We mean it.

We welcome Veena Sendre to the Congress family and a proud tradition of public service. pic.twitter.com/PZy72m9rpN