बॉर्डर पर जवान की तबीयत हुई खराब तो इलाज करने के लिए नदी पार कर पहुंचे विधायक, देखें Viral Photos

थियमसांगा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि उन्हें सूचना मिली कि एक सुरक्षा कर्मी को पेट में तेज दर्द है और उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वे ड्यूटी पोस्ट तक गए लेकिन वाहन नदी पार नहीं कर सकता था इसलिए उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. उन्होंने बताया कि उन्होंने मरीज की जांच की तो पता चला कि सौभाग्य से उसके पेट में कोई सुराख नहीं था.

Dr ZR Thiamsanga, MLA, on his visit to Indo-Myanmar border police duty camp at Tiau (Tio River), treated one IR policeman who is suffering from acute stomach ache. The policeman has since been moved to Champhai for further treatment pic.twitter.com/x32Q9OgVDD