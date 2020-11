विदेशी एक्ट्रेस ने टूटी-फूटी हिन्दी में गाया 'चुनरी-चुनरी', सुष्मिता सेन बोलीं- 'यह बात...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि इटिज़ार इटुनो चुनरी-चुनरी सॉन्ग गा रही हैं और डांस कर रही हैं. इसी के साथ वो कहती हैं कि उनको बॉलीवुड डांस मूव्स काफी पसंद हैं.

देखें Video:

Money Heist के प्रशंसकों ने वीडियो पर प्यार की बौछार की है. इसे माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 80,000 से अधिक बार देखा गया है. एक यूजर ने लिखा, 'क्या यह भी प्रोफेसर की योजना का एक हिस्सा है?'

अभिनेत्री सुष्मिता सेन को भी यह वीडियो काफी पसंद आया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'यह बात...'

नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक शानदार प्रतिक्रिया के साथ रकील की प्रतिभा का समर्थन किया.

Petition to change Lisbon's name to whichever city Biwi No. 1 is set in! https://t.co/vzXIsyunme