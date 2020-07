घर के गार्डन में दिखी बड़ी वाली जंगली छिपकली और शुतुरमुर्ग, ट्विटर पर लोगों ने कहा- यह है Jurassic Niwas

शेयर किये इस फोटो पर अब तक 5 हजार से अधिक लाइक्स और 1 हजार से अधिक रिट्वीट और कमेंट आ चुके हैं. ट्विटर पर इस फोटो को देखकर इसलिए भी ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति अपने घर में जंगली छिपकली कैसे पाल सकता है. साथ ही हैरान होकर लोग इस फोटो पर कमेंट कर रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं आईपीएस ऑफिसर एचजीएस धालीवाल ने यह भी बताया कि यह फोटो छतरपुर में स्थित घर की है.

Spotted at someone's home in Delhi!! pic.twitter.com/4HG9vMhQ7V — HGS Dhaliwal (@hgsdhaliwalips) July 9, 2020

Definitely someone's pet like this guy at Firozshah Road pic.twitter.com/ikkXStERxF — Lion A.K.A Sher (@Terriiblr) July 9, 2020

Feeling quite at home....apart from our dogs who scare the daylights out of these co-residents pic.twitter.com/bTXxgnGwp6 — Manish Chandi (@manishchandi) July 10, 2020

इस फोटो को देखकर ट्विटर पर लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं लोग इस फोटो पर अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, लॉकडाउन के दौरान जंगली छिपकली काफी देखने को मिली है. सिर्फ इतना ही नहीं जंगली जानवर भी सड़कों पर घुमते हुए नजर आ रहे हैं.

एक यूजर ने घर के गार्डन में शुतुर्गमुर्ग और जंगली छिपकली को देखकर कहा, यह घर 'जुरासिक निवास' है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया. मैं अगर इसे सामने से देख लूंगा तो चक्कर खाकर गिर जाउंगा.

That home should be called Jurassic Niwas 😐 — Kailash Chatterjee (@kailash_c27) July 9, 2020

Nah , it's just monitoring the lockdown 😂 — Partha (@380arjun) July 9, 2020