बंदर हाथ में कप पकड़कर पीने लगा कॉफी, सोशल मीडिया पर Video वायरल

सुशांता के द्वारा शेयर किये गए इस वीडियो पर अब तक 3 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. साथ ही 76 से अधिक रिट्वीट 400 से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. इस वीडियो में एक बंदर बेहद आराम से व्हाइट रंग के कप में कॉफी पीता हुआ नजर आ रहा है.

इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया है, वाह क्या गजब वीडियो है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया है बंदर हमारे पूर्वज है. यह वीडियो बेहद खूबसूरत है.

The reaction at the end when he has a strong coffee is no different than humans😂



One more proof that they are one of our immediate ancestors... pic.twitter.com/jpd39oBn5B