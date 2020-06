बंदर ने इंसान की तरह छीलकर खाया केला, एक करोड़ से ज्यादा बार देखा गया यह Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर बड़े ध्यान से केले के ऊपर से रेशे निकाल रहा है. इस वीडियो के अब तक करोड़ से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो देखकर लोग बोले कि इंसान और बंदर कई मायने में कितने समान हैं.

मनमोहक वीडियो में, एक बंदर को अपने बच्चे के साथ एक पेड़ के तने के पास बैठे देखा जा सकता है. बच्चा केला देखकर बंदर के पास आ जाता है और बंदर बड़े ही आराम से केले को छील रही है. वो छीलकर इंसान की तरह केला खाती है.

वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'बंदर को केले के ऊपर छिलके को पसंद नहीं करते हैं.' वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें Video:

they don't like the stringy bits on bananas either!!!! i don't know what i'm going to do with this info yet but it makes me happy to know. pic.twitter.com/pj1TgNMMq3 — mar (@nasacertified) June 19, 2020

इस वीडियो को ट्विटर पर 19 जून को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 12.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 लाख से ज्यादा लाइक्स और लाख से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Omg they literally behave like humans https://t.co/mKM65BvjGK — fagocean (@fagocean) June 19, 2020

Monkeys are literally like small humans and I think it's the most fascinating thing that we evolved from them https://t.co/dmLIFCRcLe — Tiana_ (@tianaaaaxo) June 20, 2020