बंदर पर अटैक करने आ गया किंग कोबरा, गुस्से में पकड़ी पूंछ और किया ऐसा... देखें Fight का पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि कोबरा अचानक बंदर के सामने आ जाता है, और उस पर अटैक करने लगता है. बंदर उससे भिड़ पड़ता है. कोबरा ने हमला किया तो बंदर ने भी बड़ी समझदारी से पलटवार किया. ये लड़ाई करीब 2 मिनट तक चली.

बंदर की चालाकी ने आखिरकार उसे बचा लिया. बंदर कोबरा के पीछे गया और उसकी पूंछ पकड़ने लगा. कोबरा ने कई बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसका अटैक नाकाम कर दिया. आखिर में कोबरा भाग निकला और बंदर वहीं खड़ा रहा. ऐसे में जीत आखिरकार बंदर की ही हुई.

देखें Video:

Monkey fighting a king Cobra & coming out triumphant.

One of its kind



( Free wild from chains & cages. Forest is their rightful place)

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'बंदर किंग कोबरा से लड़ रहा है और विजयी हो रहा है. जंजीरों और पिंजरों से मुक्त किया जाए. जंगल ही उनकी सही जगह है.' इस वीडियो के अब तक 17 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं.

