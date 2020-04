लॉकडाउन में बंदर ने उड़ाई पतंग, ऐसे हाथ से मांजा चलाकर काटी लोगों की पतंग... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर छत की टंकी पर बैठा है और मांजे को पकड़कर पतंग उड़ा रहा है. पतंग कटी तो मांजा उसके पास आ गया. फिर क्या था, बंदर ने उड़ाना शुरू कर दिया. वो मांजा खींचने लगा. उसको भी पतंग उड़ाने में मजा आने लगा. आसमान में कई पतंग उड़ रही थीं, उसने भी उड़ाना शुरू कर दिया. फिर उसने पतंग को अपनी तरफ खींची और पतंग को फाड़ डाला.

देखें Viral Video:

Evolution happening fast due to lockdown



Monkey flying a kite. Yes it's a monkey for sure pic.twitter.com/6W8MtpPK43 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 16, 2020

इस वीडियो को अब तक 4 हजार व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 800 से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

