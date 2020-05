बंदर ने बाघ को मारा जोरदार थप्पड़, Attack करने आया तो पेड़ पर लटककर ऐसे लिए मजे... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ पेड़ के नीचे बैठा था. ऊपर बंदर बैठा था, वो बाघ के पास आया और थप्पड़ जड़कर ऊपर जाकर बैठ गया. थप्पड़ पड़ते ही बाघ उठ खड़ा हुआ और बंदर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा. बंदर यहीं नहीं ठहरा, वो पेड़ पर लटककर बाघ के और मजे लेने लगा. उसने बाघ के तब तक मजे लिए जब तक वो थक नहीं गया.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'अगर आपने देखा नहीं है... तो जरूर देखें, बंदर ने बाघ के मजे लिए.'

देखें Video:

If you haven't seen this...

An old one where monkey trolls the tiger.

Much before the trolls here sharpened their skill pic.twitter.com/fv01hk1lqX