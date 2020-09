सोते वक्त शख्स का फोन उठा ले गया बंदर, जंगल में जाकर लीं सेल्फी, देख मालिक के उड़े होश - देखें Video

अंतिम वर्ष के कंप्यूटर साइंस के छात्र ने कहा, 'डकैती का कोई संकेत नहीं था. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो था यह जादू कैसे हो सकता है?'

रोडजी ने अंततः रविवार दोपहर को अपने घर के पीछे एक जंगल में डिवाइस को ट्रैक किया. वह कहते हैं कि उनके पिता रविवार तक उनके फोन पर कॉल करते रहे. क्योंकि रिंग की आवाज जंगल से आ रही थी. उन्होंने फोन को ताड़ के पेड़ के पास पाया.

जब उनके चाचा ने मजाक में कहा कि उन्हें अपने फोन पर चोर की एक तस्वीर मिल सकती है, तो रोडजी ने गैलरी खोली और उनको बंदरों की सेल्फी और वीडियो की सीरीज मिली. उन्होंने एक वीडियो बीबीसी से शेयर किया, जिसमें बंदर उनका फोन खाने की कोशिश कर रहा था.

डेली मेल के अनुसार, रोडजी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह तस्वीरें दिखाई, जिसे देखकर वो यकीन नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा, 'वह लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था.'

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY