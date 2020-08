बंदर को गिफ्ट में मिला पानी का बोतल, यूज करने से पहले इंसानों की तरह देखने लगा मैन्युअल बुक.... देखें VIRAL VIDEO

आपको बता दें कि इस वीडियो को द कोल्डेस्ट वाटर नाम की एक कंपनी ने शेयर किया है, इस वीडियो में जो बंदर दिख रहा है सका नाम जॉर्ज है जो गिफ्ट बॉक्स को अनरैप कर रहा है जिसमें एक थर्मस है. इस वीडियो को इस खास कैप्शन के साथ शेयर किया गया हैृ जॉर्ज पानी की बोतल अनरैप कर रहा है. वीडियो को यूट्यूब (Youtube) से लेकर दूसरे सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफार्मों पर शेयर किया गया है जिसके बाद से यह वायरल हो रहा है. वीडियो को अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी रेक्स चैपमैन ने भी अपने ट्विटर से शेयर किया है, साथ ही कैप्शन में लिखा: "जॉर्ज को एक नया थर्मस मिला. निर्देशों और सभी को पढ़ता है ..."

George got a new thermos. Reads the instructions and all... pic.twitter.com/7pwtLWzcvq — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 6, 2020

इस वीडियो को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है और अब तक इस वीडियो को 10 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है वहीं इस वीडियो पर 30 हजार लाइक्स और 7 हजार से भी ज्यादा कमेंट आ चुके हैं.

That second look at the instruction manual gets me. — Tim⚡️ (@tim_username) August 6, 2020

इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा- वाह कितना प्यारा है ये बंदर. वही एक दूसरे यूजर ने लिखा बहुत समझदार है.

“Hold up! I thought this came with water! Let me check these instructions.” pic.twitter.com/LZL7nZXHeh — Dr. Babs (@canapp98) August 7, 2020

This is the most adorable thing I've seen all week! — The Revolution Will Not Be Tweeted (@SilverSmithMama) August 7, 2020