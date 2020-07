कोरोना के 'डर' से बंदर ने पहना मास्क, ऐसे सड़क पर लगाने लगा दौड़... देखें Viral Video

भारत में हर राज्य में फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. रिसर्च में पता चला कि फेस मास्क कोविड-19 के वेव्स से बचाता है. अध्ययन से यह भी पता चलता है कि घर के बने मास्क भी कोरोना से बचाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर चेहरे पर कपड़ा ओढ रहा है और इधर-उधर भाग रहा है. इस वीडियो को ट्विटर पर सुशांत नंदा ने शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'देखने के बाद हेड स्कार्फ को फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.'

देखें Video:

After seeing head scarfs being used as face mask pic.twitter.com/86YkiV0UHc